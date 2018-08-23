Последнее обновление: 23.08.2018 15:00

В Беларуси расширяются границы СЭЗ

В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Соответствующий указ № 346 подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В частности, указом предусматривается расширение территории свободных экономических зон "Могилев", "Витебск", "Минск" и "Гродноинвест" путем включения перспективных земельных участков. Оптимизация территории СЭЗ "Гродноинвест" будет проведена путем исключения одного участка в связи с изменением его целевого назначения и исключения участков, не востребованных инвесторами.

Для создания инфраструктуры в СЭЗ теперь могут использоваться дополнительные источники финансирования, не запрещенные законодательством, что позволит использовать на эти цели кредитные средства. Указом также закрепляется возможность определять в качестве заказчиков по проектированию и строительству объектов инфраструктуры в границах СЭЗ иные организации, помимо администраций СЭЗ. Данные меры создают условия для возможности кредитования строительства инфраструктуры в СЭЗ в перспективе.

Кроме того, упрощается порядок командирования глав администраций СЭЗ для решения актуальных вопросов.

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