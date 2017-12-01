Последнее обновление: 01.12.2017 15:00

Резиденты СЭЗ смогут использовать один и тот же земельный участок как свободную таможенную зону

Лукашенко 30 ноября подписал указ № 428, который позволяет использовать разным резидентам СЭЗ одно и то же помещение (земельный участок) в качестве свободной таможенной зоны.

"Нормы документа нацелены на создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков, производственных и складских помещений", - говорится в комментарии к документу.

Расположение свободных таможенных зон разных резидентов на одной территории позволяет упростить таможенные процедуры при кооперации разных производств, обеспечить наиболее оптимальную производственную логистику и снизить непроизводственные затраты при выпуске продукции.

В целях обеспечения контроля за нахождением товаров на территории таких свободных таможенных зон решение об их создании, а также упразднении будет приниматься администрацией СЭЗ по согласованию с ГТК. При этом президентом определяются конкретные СЭЗ, где возможно применение такого порядка.

Документ также предусматривает приведение законодательства в соответствие с указом № 166 от 12 мая 2017 года "О совершенствовании специального правового режима Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

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