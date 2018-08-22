Последнее обновление: 22.08.2018 13:27

В Венесуэле приостановили работу некоторые компании после деноминации валюты

В Венесуэле в связи со введением в оборот новых банкнот приостановили работу тысячи компаний.

"Тысячи компаний закрылись, чтобы адаптироваться к суверенному боливару, и многие работники остались дома", - отмечает телеканал.

Деноминация начата в понедельник, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил этот день банковскими каникулами. Во вторник в оборот вошли новые банкноты под названием "суверенный боливар".

Один суверенный боливар равняется 100 тыс. боливаров, бывших в обращении ранее. Официальный обменный курс боливара в результате деноминации был снижен на 96%.

Телеканал отмечает, что ряд представителей оппозиции после проведения валютной реформы призывали к забастовке, однако многие жители Венесуэлы предпочли просто остаться дома.

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