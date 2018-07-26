Последнее обновление: 26.07.2018 11:54

Венесуэла объявила о крупной деноминации национальной валюты

Социалистическое правительство Венесуэлы в связи с галопирующей инфляцией решило провести крупную деноминацию - национальная денежная единица боливар лишится сразу пяти нулей.

Кроме того, боливар впредь будет привязан к новой венесуэльской криптовалюте Petro, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 25 июля. В настоящее время 1 доллар США стоит 3,5 млн боливаров.

Венесуэла - самая богатая нефтью страна в мире - уже многие годы переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), уровень инфляции в Венесуэле в текущем году составит 1 млн процентов, экономика может обвалиться на 18 процентов. Центральный банк Венесуэлы уже многие годы не публикует данных об инфляции и конъюнктуре.

Президент Мадуро, объявляя о деноминации, отметил, что списание нулей с боливара, безусловно, не панацея от инфляции. Он также признал, что модель экономики, ориентированная на нефтяную промышленность, устарела. По словам Мадуро, экономику Венесуэлы нужно поставить на более широкую основу, чтобы впредь вновь производить больше товаров самостоятельно.

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