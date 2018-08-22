Последнее обновление: 22.08.2018 13:27

Латвия и Эстония намерены взыскать с РФ компенсацию за советскую оккупацию

Латвия и Эстония исследуют возможности взыскания с Российской Федерации компенсации ущерба, нанесенного за время советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и Эстонии Урмас Рейнсалу.

“Министры юстиции подчеркивают, как важно помнить, людские потери, понесенные во времена советской оккупации и исследовать возможности для подачи иска о возмещении вреда Советского Союза государством Российская Федерация”, - сказано в документе.

Министры рассмотрели юридические исследования с точки зрения международного права относительно возможностей продвижения данного вопроса, а также возможные меры для решения проблемы на уровне ООН.

Отмечается, обе стороны чтят жертв советской оккупации и ценят сотрудничество в толковании исторического наследия для обеспечения национальной независимости, демократии и верховенства закона.

Как известно, в 2016 году специальная комиссия объявила, что приблизительный ущерб, который был нанесен экономике Латвии за время оккупации СССР, составляет 185 млрд евро. Также демографические потери и ущерб окружающей среде был оценен в несколько десятков миллиардов евро.

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