Трамп готов рассмотреть отмену санкций против РФ в обмен на уступки по Сирии и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов рассмотреть вопрос об отмене санкций против России, если Москва предпримет шаги для сотрудничества с Вашингтоном по таким вопросам, как Сирия и Украина.

“Я готов рассмотреть это, если они сделают что-то, что будет полезно для нас. Без этого я не буду обдумывать этот вопрос”, – сказал Трамп в интервью Reuters.

Президент отметил, что у США и России есть много точек пересечения, сотрудничество по которым было бы полезно обеим сторонам. В их числе, по словам Трампа, Сирия и Украина.

“Есть много чего, что мы можем сделать друг для друга. Есть Сирия. Есть Украина. Есть и много чего другого”, - сказал он.

Трамп рассказал также, что обсуждал эти темы во время июльской встречи с президентом России Владимиром Путиным.

“У нас была очень хорошая, примерно двухчасовая встреча. У нас также была встреча с участием многих представителей. Мы разговаривали об Израиле, мы обсуждали безопасность Израиля, мы обсуждали Сирию, мы обсуждали Украину”, - сказал президент, добавив, что во время переговоров в Хельсинки была затронута и тема Крыма, а также строительство трубопровода Северный поток-2.

По словам Трампа, в беседе с ним Путин не поднимал вопрос об американских санкциях.

На прошлой неделе Конгресс США опубликовал текст законопроекта, внесенного группой сенаторов 1 августа, о санкциях в отношении России, которые предполагают, в том числе, запрет на сделки с новым российским госдолгом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам в понедельник, что Путин по-прежнему надеется вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса, но никто не будет впадать в траур, если Россия не встретит взаимности от США.