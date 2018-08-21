Турция пожаловалась на США в ВТО

Власти Турции направили запрос о проведении консультаций во Всемирной организации торговли (ВТО) из-за решения президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на турецкую сталь и алюминий. Об этом сообщает пресс-служба ВТО.

Запрос о проведении консультаций члены организации получили 20 августа. Турция подчеркивает, что введение новых пошлин со стороны США является нарушением правил ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.

Запрос на проведение консультаций - первый этап спора в рамках ВТО. Сторонам предоставляется возможность с помощью консультаций договориться о урегулировании спора. Если в течение 60 дней они не найдут решение, истец имеет право направить запрос о рассмотрении дела коллегией судей.

Конфликт между Анкарой и Вашингтоном возник из-за арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Из-за преследования Брансона США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров. Это первый случай в истории, когда под санкции Вашингтона попали высшие должностные лица страны НАТО.

Через несколько дней после этого президент США повысил пошлины на турецкую сталь и алюминий. На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на 25%.