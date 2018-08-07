Население РБ в июле продало $126 млн. на чистой основе

Население Беларуси в июле 2018 года продало на чистой основе 126 млн. долларов, свидетельствуют статистические данные Нацбанка РБ. С начала года чистая продажа валюты населением достигла 923 млн. долларов.

С начала года население продало валюты на $5,287 млрд. (в июле – $815 млн.), купило $4,364 млрд. (в июле – $689 млн.)

Субъекты хозяйствования (резиденты РБ) за 7 месяцев 2018 года продали иностранной валюты на $11,493 млрд, купили $11,727 млрд. Чистая покупка валюты резидентами в январе-июле составила $234 млн., однако в июле субъекты хозяйствования продали на чистой основе $245 млн.

Нерезиденты Беларуси в январе-июле продали $343,7 млн., купили - $60,5 млн.