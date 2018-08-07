Последнее обновление: 07.08.2018 14:05

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 108,2 млн. долларов США

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2018 года, по предварительным данным, составили 7030,2 млн. долларов США, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

За июль 2018 года золотовалютные резервы выросли на 198,8 млн. долларов США (на 2,9%) после сокращения в июне 2018 года на 108,2 млн. долларов США (на 1,6%).

«Увеличению уровня международных резервных активов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Вместе власти РБ в июле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 450 млн. долларов США.

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