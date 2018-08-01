Последнее обновление: 01.08.2018 17:58

Глава Счетной палаты РФ предлагает сократить число чиновников на треть за 6 лет

Цифровизация экономики РФ позволит сократить количество чиновников в стране на треть за шесть лет, считает глава Счетной палаты РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации, цифрового процесса. Я сказал про Счетную палату — в этом смысле мы, может быть, будем меньше проводить проверок, но будем видеть все", — сказал он, выступая заседании Совета Федерации по цифровой экономике.

"Хочу сказать, что Счетная палата будет такой площадкой, которая постарается внедрить многие процессы цифровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Мы вообще считаем, контрольно-надзорная деятельность с учетом цифровизации может раза в два сократить свою нагрузку на предприятия, бизнес, бюджетные учреждения", — пояснил Кудрин.

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