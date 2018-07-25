В Беларуси с 1 августа повышаются размеры БПМ

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 61 от 19 июля 2018 г. с 1 августа по 31 октября 2018 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Как сообщает министерство, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 213 рублей 67 копеек, что на 3,4% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2018 г. (206,58 руб.).
Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2018 г.):
в среднем на душу населения - 213 белорусских рублей 67 копеек;
трудоспособное население - 236 белорусских рублей 98 копеек;
пенсионеры - 162 белорусских рубля 58 копеек;
студенты - 206 белорусских рублей 89 копеек;
дети в возрасте до трех лет - 135 белорусских рублей 93 копейки;
дети в возрасте от трех до шести лет - 188 белорусских рублей 95 копеек;
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет - 231 белорусский рубль 32 копейки.
В связи с изменением БПМ с 1 августа 2018 г. увеличатся:
минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии;
доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.