С 1 ноября в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума. Это следует из постановления Министерства труда и соцзащиты № 60 от 23 октября 2017 года.
Согласно документу, БПМ повышается на 0,1%.
В частности, с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. его размеры составят:
в среднем на душу населения – 197 бел. руб. 81 коп.;
трудоспособное население – 217 бел. руб. 74 коп.;
пенсионеры – 151 бел. руб. 97 коп.;
студенты – 192 бел. руб. 34 коп.;
дети в возрасте до трех лет – 128 бел. руб. 32 коп.;
дети в возрасте от трех до шести лет – 177 бел. руб. 4 коп.;
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 216 бел. руб. 85 коп.