С 1 ноября в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума. Это следует из постановления Министерства труда и соцзащиты № 60 от 23 октября 2017 года.

Согласно документу, БПМ повышается на 0,1%.

В частности, с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. его размеры составят:

в среднем на душу населения – 197 бел. руб. 81 коп.;

трудоспособное население – 217 бел. руб. 74 коп.;

пенсионеры – 151 бел. руб. 97 коп.;

студенты – 192 бел. руб. 34 коп.;

дети в возрасте до трех лет – 128 бел. руб. 32 коп.;

дети в возрасте от трех до шести лет – 177 бел. руб. 4 коп.;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 216 бел. руб. 85 коп.