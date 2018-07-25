Браудер обвинил эстонское отделение Danske Bank в отмывании денег

Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер представил прокуратуре Эстонии заявление, в котором просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, сообщила в среду газета Postimees.

"Браудер утверждает, что по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske во главе с тогдашним главой отделения Айваром Рехе действовали в корыстных целях. В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его. Их деятельность охватывала, по меньшей мере, 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 миллиардов долларов США. Прокуратура подтвердила получение жалобы",- говорится в сообщении.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.