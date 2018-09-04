Нерезиденты перевели $30 млрд через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году

Эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году провело до $30 миллиардов средств нерезидентов, сообщила газета Financial Times в понедельник со ссылкой на результаты независимого расследования.

Работа эстонского филиала со средствами нерезидентов стала поводом для обвинений банка в нарушении контроля за отмыванием денег в период с 2007 по 2015 годы, что привело к уголовным делам в Дании и Эстонии.

Danske Bank сообщил Reuters по электронной почте, что не может подтвердить информацию, опубликованную FT.

“Ситуация очень сложная, и нельзя делать выводы о числе подозрительных клиентов или транзакций или масштабе отмывания денег из отдельных фрагментов информации, вырезанных из контекста”, - говорится в письме.

Danske Bank признал недостатки в системе контроля за отмыванием денег в Эстонии и начал собственное расследование, результаты которого ожидаются в сентябре.

FT сообщила, что сведения о портфелях нерезидентов содержатся в проекте доклада консалтингового агентства Promontory Financial, сделанном по просьбе Danske Bank.

“Портфель нерезидентов резко вырос в 2013 году, когда число транзакций приблизилось к 80.000, а объём транзакций – к $30 миллиардам”, - сообщила FT со ссылкой на результаты независимого расследования.