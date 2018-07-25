В Беларуси средняя зарплата в июне составила 953,7 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2018 года составила 953,7 рубля (в мае - 943,9 рубля).

Как сообщает Белстат, средняя зарплата работников Минска за июнь составила 1 314,7 рубля.

В Минской области она составила 954,9 рубля, в Гомельской - 860,5 рубля (113,1%), Брестской - Вr827,5 (112,4%), Гродненской - 827,4 рубля, Витебской - 816,7 рубля, в Могилевской - 808,1 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата во втором квартале сложилась в отраслях воздушного транспорта (2718,8 рубля), а также информации и связи (2 636,3 рубля).

В сфере производства компьютеров и периферийного оборудования средняя заработная плата была 1 286 рубля.

Меньше всего начислено в июне работникам сферы сельского хозяйства, а именно растениеводства, животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг (664,3 рубля), рыболовства и рыбоводства (598,5 рубля), деятельности водного транспорта (623 рубля), в сфере административных и вспомогательных услуг (647,2 рубля), услуг по временному проживанию и питанию (662,5 рубля), образования (649,5 рубля), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (536,6 рубля), парикмахерских и салонов красоты (487,5 рубля).