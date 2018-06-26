Белстат сообщил о росте средней зарплаты в мае

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2018 года составила 943,9 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

По сравнению с апрелем средняя зарплата в республике увеличилась на 22,9 рубля (в апреле она была 921 рубль).

Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за май составила 1 294,4 рубля.

В Минской области - 952,4 рубля, в Гомельской - 849,8 рубля, Гродненской - 823,5 рубля, Витебской - 814,4 рубля, Брестской - 813,7 рубля и в Могилевской - 797 рублей.