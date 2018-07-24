Северная Корея приступила к демонтажу ракетного полигона - аналитики

Снимки со спутников показали, что Северная Корея начала демонтаж ключевых объектов на полигоне, использованном при разработке двигателей для баллистических ракет, сделав первый шаг к выполнению обещания, которое Пхеньян дал президенту США Дональду Трампу, сообщил в понедельник базирующийся в Вашингтоне аналитический центр.

Датированные 20-м июля снимки показали, что на северокорейском Западном испытательном полигоне Сохэ ведутся работы по демонтажу здания, использованного для сборки ракет-носителей, а также расположенного неподалеку стенда для испытаний ракетных двигателей, где производились жидкотопливные двигатели для баллистических ракет и ракеты-носители, сообщил аналитический центр.

“Поскольку считается, что эти объекты играли важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет КНДР, эти усилия представляют собой серьезную меру укрепления доверия со стороны Северной Кореи”, - говорится в докладе 38 North.

После исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня Трамп сказал, что глава Северной Кореи пообещал ему очень скоро уничтожить один из крупных ракетных полигонов Пхеньяна.

Трамп не уточнил название полигона, но американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, впоследствии сообщил Рейтер, что речь шла о Сохэ.

“Это лучше, чем ничего не делать”, - сказал замдиректора управления национальной безопасности Южной Кореи Нам Гван Пхё, которого процитировало агентство Рёнхап.

“И, похоже, что они шаг за шагом идут к денуклеаризации”.

Трамп в понедельник назвал “фейковыми новостями” слухи о том, что он недоволен медленным прогрессом в разрешении северокорейской проблемы.

“Неправда, очень доволен! - написал Трамп в твиттере. - На протяжении 9 месяцев Северной Кореей не было запущено ни одной Ракеты. Кроме того, никаких Ядерных Испытаний. Япония довольна, вся Азия довольна”.