Последнее обновление: 20.07.2018 11:21

Беларусь продлевает госрегулирование цен на сахар до 23 декабря

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №56 от 17 июля 2018 года госрегулирование цен на сахар в Беларуси продлевается до 23 декабря 2018 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, сохраняются предельные минимальные цены и предельная максимальная торговая надбавка на него в размере 15%.

В частности, отпускная цена франко-отправления (без НДС) на сахар, не предназначенный для промышленной переработки, составляет 1,19 рубля за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - 1,22 рубля за 1 кг. Розничная цена (с НДС) - 1,5 рубля за 1 кг.

Отпускная цена франко-отправления (без НДС) на сахар для промышленной переработки и упакованный в мешки по 50 кг, мягкие специализированные контейнеры установлена в размере 1,1 рубля за 1 кг, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - 1,12 рубля за 1 кг; на отпускаемый бестарно сахар - 1,06 и Br1,08 рубля соответственно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 июля 2018 года.

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