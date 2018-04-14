В Беларуси продлили регулирование цен на сахар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило регулирование предельных минимальных цен на сахар.

Согласно постановлению МАРТ от 12 апреля №22, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, действие госрегулирования продлено с 90 дней до 180.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как объясняют власти, регулирование цен на сахар белый кристаллический вводится из-за роста импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объемов его производства.