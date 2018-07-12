Крупные развивающиеся экономики сильнее пострадают от роста пошлин - ОЭСР

Крупные развивающиеся экономики, такие как Китай и Индия, пострадают сильнее развитых стран в случае возврата торговых пошлин к уровням 1990 года, сообщила в четверг Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обновив долгосрочные экономические прогнозы.

По оценкам ОЭСР, повышение средних импортных пошлин постепенно притормозит глобальный рост реального ВВП на половину процентного пункта.

В результате, в 2060 году, к концу охватываемого прогнозом ОЭСР периода, средний уровень жизни в мире окажется примерно на 14 процентов ниже, чем мог бы быть при отсутствии повышения пошлин.

В то же время ВВП на душу населения в Бразилии, России, Индии, Индонезии и Китае к 2060 году может снизиться на 18 процентов, сообщила организация.

Уровень жизни в 36 странах ОЭСР в среднем понизится на 6 процентов, а в еврозоне - лишь на 4,5 процента за счет высоких объемов торговли внутри блока, а также поскольку пошлины ЕС в 1990 году уже были низкими, сообщила ОЭСР.

При отсутствии существенных реформ, глобальный годовой экономический рост в ближайшие 40 лет, как ожидается, постепенно замедлится с текущих 3,4 процента до 2,0 процента.

Доля Китая в глобальном ВВП в 2030-х годах, как ожидается, достигнет пика около 27 процентов, в то время как доля Индии продолжит расти. К 2060 году на обе страны, как ожидается, будет приходиться около 20 процентов глобального ВВП и более 40 процентов ВВП стран ОЭСР.