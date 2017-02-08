Индикатор ОЭСР указывает на ускорение роста в США, Японии, Германии и Франции

Экономический рост США, Японии, Германии и Франции, похоже, ускоряется, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду.

Базирующаяся в Париже ОЭСР сообщила, что её опережающий индикатор (CLI), затрагивающий 33 страны и разработанный для того, чтобы отслеживать поворотные пункты экономической активности на ранней стадии, остаётся чуть ниже долгосрочного среднего значения в 100 пунктов, находясь на отметке 99,9 пункта второй месяц подряд.

Индикатор для США вырос до 99,4 пункта в декабре с 99,3 пункта месяцем ранее. Значение индикатора для Японии увеличилось до 100,1 пункта со 100 пунктов, а для Германии - до 100,5 пункта с 100,3 пункта. Индикатор для Франции вырос на 0,1 пункта до 100,6 пункта.

Британский индикатор восстановился до 99,5 пункта с 99,3 пункта.

"В Великобритании наблюдаются неуверенные признаки того, что рост набирает обороты, однако CLI остаётся хуже тренда, и сохраняется неопределённость относительно договора, который Соединённое королевство в итоге заключит с ЕС", - сообщила ОЭСР.