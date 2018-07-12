Банк Канады поднял ставки, предупредил о новых повышениях

Банк Канады в среду поднял ставки, как и ожидалось, и сообщил, что в будущем понадобятся новые постепенные повышения стоимости заимствований, однако предупредил о более сильном, чем прогнозировалось ранее, влиянии растущей торговой напряженности на инвестиции и экспорт.

Регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,50 процента.

Центробанк сообщил, что воздействие импортных пошлин, введенных Канадой и США в отношении друг друга, спровоцирует некоторые болезненные перемены для компаний и работников, однако влияние на рост ВВП и инфляцию, как ожидается, будет скромным.

Регулятор скорректировал свою стандартную риторику в отношении будущих повышений ставок, сообщив, что изберет постепенный подход, основанный на данных, что следит за тем, как экономика приспосабливается к более высокой стоимости заимствований, за развитием производственных мощностей и ростом зарплат, а также “реакцией компаний и потребителей на торговые меры”.

Банк Канады также отметил более сильное, чем ожидалось, укрепление экономики США и повысил оценку роста ВВП Канады во втором квартале до 2,8 процента с 2,5 процента в апреле, однако сообщил, что в третьем квартале расширение экономики замедлится до 1,5 процента.

Регулятор сообщил, что инфляция, как ожидается, ускорится примерно до 2,5 процента, но ко второму полугодию 2019 года вновь замедлится до 2 процентов. Согласно центробанку, темпы роста зарплат в Канаде сейчас составляют около 2,3 процента, являясь “более медленными, чем можно ожидать от лишенного слабости рынка труда”.