Большинство поляков и чехов не хотят видеть в своих странах беженцев с юга

Большинство граждан Польши (72%) и Чехии (79%) не хотят видеть на территории своих стран беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом говорится в опросе, проведенном в начале июня центром исследования общественного мнения (СВОЅ) в обеих странах.

Информируется, что положительно к приему беженцев в Польше и Чехии относится, соответственно, 22% и 17%.

По сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество тех, кто негативно относится к приему беженцев с юга. В частности, в Польше их количество уменьшилось на 3%, а в Чехии — на 5%.

Зато количество сторонников приема беженцев, по сравнению с прошлым годом, в Польше и Чехии возросло на 2%.