В Беларуси расширили перечень юрлиц, которым можно производить самогон

Постановлением Совмина №511 от 29 июня 2018 года изменен перечень юридических лиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, утвержденный постановлением правительства от 3 декабря 2005 года №1376.

Как сообщает пресс-служба Совмина, в него дополнительно включены общества с ограниченной ответственностью "Дедова корчма" (по деятельности на территории кафе "Дедова корчма"), "Трест и К" (по деятельности на территории ООО "Трест и К" в Минском районе), а также совместное закрытое акционерное общество "Энерго-Оил“ (по деятельности на территории филиала "Сябры").

"Перечень утвержден в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций", - говорится в комментарии к документу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.