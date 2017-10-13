Власти Беларуси изменили квоты на производство алкоголя в 2017 году

Совмин скорректировал квоты на производство в 2017 году алкогольной продукции для реализации на территории республики.

Согласно постановлению №769 от 12 октября 2017 года, квоты увеличены на производство следующих видов алкогольной продукции относительно объема, утвержденного на 2017 год: спирта-сырца этилового из пищевого сырья на 15% до 1265 тыс. декалитров (дал), спирта этилового ректификованного из пищевого сырья – на 6% до 7935 тыс. дал, вин фруктово-ягодных натуральных – на 47,3% до 1326 тыс. дал, коньяков – на 8,1% до 440 тыс. дал; бренди – на 66,3% до 76,5 тыс. дал, виски – на 27,3% до 70 тыс. дал.

Кроме того, на 31,3% до 21 тыс. дал увеличены квоты на производство кальвадоса, на 23,3% до 37 тыс. дал – напитков спиртных крепких, на 112,5% до 170 тыс. дал – напитков винных особых.

Одновременно снижены квоты на производство в 2017 году: рома – на 25% до 9 тыс. дал, текилы – на 27,5% до 14,5 тыс. дал, кальвадосного дистиллята – на 25% до 15 тыс. дал.

Постановлением введены новые позиции алкогольной продукции – «напитки медовые крепкие» и «медовый дистиллят» в объеме 1 тыс. дал каждая.

"Корректировка квот проведена с учетом их освоения за 6 месяцев 2017 г., ожидаемого производства до конца текущего года, динамики ее поставок на экспорт, а также уточненной расчетной потребностью внутреннего рынка, предоставленной Министерством антимонопольного регулирования и торговли", - сообщается на сайте правительства.