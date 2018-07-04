Курсы валют в банках Минска на 4 июля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,99 рубля, минимальный курс не изменился и составил 1,996 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,32 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,323 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,17(снизился на 0,01 рубля).