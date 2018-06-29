Последнее обновление: 29.06.2018 11:56

Курсы валют в банках Минска на 29 июня 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,008 рубля и составил 1,989 рубля, минимальный курс снизился на 0,006 рубля и составил 1,996 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,315 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,32 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,16(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,18(вырос на 0,01 рубля).

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