Лукашенко попросит $500 млн у китайцев

Беларусь продолжает готовиться к выходу на долговой рынок Китая, чтобы привлечь валютные инвестиции и закрыть дыру в платежном балансе.

В июле в Минск приедут представители китасйкого рейтингового агентства China Chengxin International Credit Rating (CCXI), сообщил в среду министр финансов республики Владимир Амарин. Эксперты из КНР оценят состояние экономики и государственных финансов, чтобы присвоить Беларуси суверенный кредитный рейтинг, необходимый для привлечения долга на китайском рынке.

"Рейтинг должны получить где-то до конца лета", - сообщил Амарин, слова которого цитирует БелТА.

Размещение белорусских гособлигаций в КНР может состояться в конце 2018 года или в начале следующего, сказал министр. В общей сложности Минск планирует занять в Китае 500 млн долларов.

В октябре прошлого года Беларусь получила очередной транш на сумму 200 млн долларов из Евразийского фонда стабилизации и развития - структуры с капиталом 8,5 млрд долларов, из которых 90% приходится на российские деньги.

В текущем году созданный Россией фонд, ранее имевший статус "антикризисного" для ЕврАзЭс, выделит Беларуси еще 400 млн долларов, увеличив сумму помощи до 2 млрд долларов.

Она покроет две трети платежей по внешнему долгу Минска - в 3 млрд долларов за 2018 год. Погасить эту сумму самостоятельно Беларуси практически невозможно: в резервах на конец прошлого года было лишь около 8 млрд долларов.

Экономика республики живет в условиях хронического дефицита текущего счета платежного баланса: иными словами, отток валюты из страны по основным торговым и финансовым операциям больше, чем ее приток. Накопленным итогом с 2011 года эта "валютная дыра" достигает 12,5 млрд долларов, по подсчетам экспертов российской Высшей школы экономики, пишет finanz.ru.

Для ее компенсации Минск вынужден постоянно получать внешнюю поддержку. Антикризисный фонд ЕврАзЭС одобрил первый заем Беларуси в 2011 году - это был 10-летний стабкредит под плавающую ставку с 3-летним льготным периодом на 3 млрд долларов.

В марте прошлого года Минску одобрили еще один кредит на 2 млрд долларов на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований.

Помочь Лукашенко готов и Международный валютный фонд, однако его условия значительно жестче: он требует снизить долю госсектора, а также отпустить цены на коммунальные услуги.

Пока Минск предпочитает действовать в прямо противоположном направлении: на поддержку госкомпаний брошено 12,5 млрд долларов за последние 6 лет. Возвращения кредитов не происходит: прошлой осенью Лукашенко отсрочил погашение займа Госсельмаша на 426 млн долларов на 10 лет - за этот срок концерн должен разработать "суперкомбайн".

Меры же, которые декларируются как поддержка малого и частного бизнеса, на деле имеют противоположный эффект, отмечают в ВШЭ: в частности, власти обязали компании держать в госбанках "обеспечительный депозит" на 50 тысяч белорусских рублей, с которого будут списываться деньги в случае претензий налоговиков.