S&P повысило суверенный рейтинг Греции до «B+»

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) 25 июня повысило кредитный рейтинг Греции с уровня «B» до «B+». Рейтинг «B+» показывает по-прежнему высокий уровень спекуляции, однако с «позитивным» прогнозом.

По данным S&P, «позитивный» прогноз рейтинга отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны, хотя государственный долг Греции остается высоким.

«Мы могли бы рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга, если рост прямых иностранных инвестиций продолжится, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы», - сообщается в заявлении.

22 июня еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции сообщил, что финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся восемь лет, завершен. Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро), и согласовала выделение последнего транша помощи стране в 15 млрд евро. В августе 2018-го Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки.

С 2010 года страна получала макрофинансовую помощь ведущих государств еврозоны (основным кредитором выступала первая экономика сообщества — Германия) и МВФ, которая выделялась в обмен на предельно жесткие экономические требования. За это время Греция получила порядка 300 млрд евро в виде различных стабилизационных кредитов.