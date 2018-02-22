Moody's повысило рейтинг Греции до "В3" с "Caa2" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг эмитента Греции до "В3" с "Caa2" и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций - до "B3/(P)B3" с "Caa2/(P)Caa2".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз остается "позитивным".

Потолок долгосрочных рейтингов облигаций в иностранной и национальной валютах был повышен до "Ва2" с "В3", что отражает снижение риска выхода Греции из еврозоны. Потолок долгосрочных рейтингов депозитов в иностранной и национальной валютах агентство подняло до "В3" с "Caa2".

"Греция добилась существенных финансовых и институциональных улучшений в рамках текущей программы корректировки, - отмечается в сообщении. - Эти улучшения, в свою очередь, должны оказать помощь в поддержке восстановления экономики, а также банковского сектора".

Кроме того, аналитики агентства уверены, что Греция успешно завершит третью программу финансовой помощи и "вернется к самообеспечению и рыночному финансированию".

Moody's также отмечает существенное ослабление рисков следующего дефолта или реструктуризации долга.

Агентство сохранило прогноз рейтингов на "позитивном" уровне, что говорится о возможности дальнейшего повышения рейтингов страны в случае успешного осуществления реформ и более позитивных, чем ожидалось, результатов, которые приведут к стабильному экономическому росту и более быстрому сокращению госдолга Греции.