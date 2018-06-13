В Украине за 10 лет автопроизводство сократилось в 90 раз

С конвейеров украинских автомобильных заводов в мае сошло 442 автомобиля, говорится в сообщении на сайте Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Этот показатель в 90 раз меньше уровня десятилетней давности.

Пятый месяц подряд, по данным Укравтопрома, показатели производительности в сегменте легковых автомобилей на Украине «формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе «Еврокар». В мае в Закарпатье, как пояснили в ассоциации, было собрано всего 374 машины. Это, по информации пресс-службы, на 39% меньше, чем в предыдущем месяце.

В целом же по сравнению с майским результатом прошлого года, объем выпуска легковых автомобилей в стране снизился на 43,5%, рассказали в Укравтопроме, добавив, что отрицательную динамику на Украине также продолжает демонстрировать производство легких коммерческих автомобилей.

«Относительно мая 2017 года производство коммерческих машин [в стране] упало почти на 17%, а к апрелю текущего года — в половину, до пяти штук», — говорится на сайте ассоциации.

В приведенной статистике, как уточнили представители Укравтопрома, не учитывались данные Кременчугского автомобильного завода (это предприятие, по информации ассоциации, с августа 2016 года не раскрывает данных о количестве произведенных им автомобилей).