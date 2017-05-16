Автопроизводство в Украине выросло на 90%

За первые четыре месяца 2017 года в Украине было произведено 2,064 тысяч автотранспортных средств, что на 91,8% больше прошлогоднего результата, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Согласно данным, в апреле 2017 года на украинских заводах было произведено 621 автотранспортное средство, что на 107,7% больше результата прошлогоднего апреля, но на 9,6% меньше показателя марта этого года.

"В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые автомобили, которых было выпущено 570 штук (все производства ЧАО "Еврокар"): +1,4% к мартовскому показателю и + 203,2% к апрелю прошлого года", - говорится в сообщении.

За отчетный месяц был произведен 51 автобус, такой объем производства на 37% ниже показателя предыдущего месяца и в то же время на 50 единиц превышает результат прошлогоднего апреля.