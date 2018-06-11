В Ганновере открылась выставка CeBIT-2018

В Ганновере в понедельник, 11 июня, открылась международная выставка информационных технологий CeBIT-2018. Мероприятие проходит в обновленном формате и сопровождается рядом конференций и концертами популярной музыки.

Глава Deutsche Messe, компании-организатора выставки, Оливер Фрезе назвал мероприятия последних трех лет успешными. Однако они при этом в лишь в небольшой степени интересовали молодую аудиторию. По словам Фрезе, подобная аудитория ждет от организаторов иного формата, нежели традиционных выставок. Основная идея нынешней выставки - "понять цифровое сегодня, открыть цифровое завтра", отмечает Фрезе.

Фундаментальная переориентация является "необходимым шагом", считает глава Федерального объединения информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий Bitcom Ахим Берг. По его мнению, успех нового формата станет заметен через 2-3 года.

По данным опроса Bitkom, 42 процента немецких компаний считают нехватку сотрудников с необходимыми навыками препятствием для применения новых технологий. При этом цифровизация создает множество увлекательных и прибыльных видов деятельности, уверен Берг. Девять из десяти компаний в Германии видят в цифровизации экономики большие возможности, однако лишь 23 процента опрошенных инвестируют в цифровые модели ведения бизнеса.

Цифровая экономика в ФРГ находится в хорошей форме, полагают эксперты Немецкого исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI). По их оценке, в 2018 году оборот компаний этой отрасли вырастет на 1,7 процента до 164 млрд евро, а количество работников увеличится на 3,8 процента и составит 1,13 млн человек. При этом эксперты отмечают рост нехватки требуемых навыков. В частности, в сфере IT не хватает около 55 тысяч специалистов.

В пятидневном мероприятии примут участие около 2800 компаний, среди которых Facebook и Oracle. Среди экспонатов CeBIT - первое пилотируемое летающее такси Volocopter, которое покажет концерн Intel. А команда DFKI продемонстрирует, как роботы способны приобретать новые навыки с помощью "дистанционного обучения".