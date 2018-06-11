Беларусь продлила на полгода действие лицензии на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС

Постановлением Совмина № 432 от 7 июня 2018 года продлено действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Документом установлено, что экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов), классифицируемых кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, происходящих с территории Республики Беларусь, при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза осуществляется по разовым лицензиям.

Соответствующие лицензии выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Названные в постановлении меры не распространяется на экспорт из Беларуси макулатуры, вывозимой в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.