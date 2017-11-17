Беларусь продлила действие лицензирования экспорта макулатуры

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 851 от 15 ноября 2017 года.

Экспорт регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Как сообщает сайт правительства, постановлением определено исключение в действии порядка лицензирования при вывозе товаров в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию, так как с этими странами Беларусь подписала соглашения о свободной торговле.

Постановление вступает в силу 16 ноября и действует в течение шести месяцев.

Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы ЕАЭС в Беларуси применяются с мая 2016 года. Это вызвано недостатком макулатурного сырья на внутреннем рынке для загрузки производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий страны.