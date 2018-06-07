Беларусь вводит лицензирование импорта отдельных видов изделий из гипса

Постановлением Совміна № 428 от 6 июня 2018 года введено лицензирование импорта отдельных видов изделий из гипса.

Документом установлено, что импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза&отдельных видов изделий из гипса, которые классифицируются кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям.

Соответствующие лицензии выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Заявления о выдаче вышеназванных лицензий согласовываются Министерством архитектуры и строительства при наличии заключенного между названным Министерством и организацией –производителем изделий из гипса соглашения об условиях поставок в Беларусь таких изделий, устанавливающего минимальные цены на них.

Кроме того, заявления согласовываются при условии, что внешнеторговым договором предусматривается поставка изделий из гипса по ценам не ниже минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок.

Названные в постановлении меры не распространяется на импорт в Беларусь товаров, происходящих и ввозимых из государств – участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Республики Сербия, Социалистической Республики Вьетнам.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении принятых мер, а также внести на ее рассмотрение предложение о введении лицензирования импорта отдельных видов изделий из гипса на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.