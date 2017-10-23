Беларусь продлила лицензирование импорта отдельных видов изделий из гипса

Постановлением Совета министров № 794 от 19 октября 2017 года продлено лицензирование импорта отдельных видов изделий из гипса.

Документом установлено, что импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов изделий из гипса, которые классифицируются кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям.

Соответствующие лицензии выдаются Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Заявление о выдаче лицензии на импорт изделий из гипса согласовывается Министерством архитектуры и строительства при наличии заключенного между министерством и организацией - производителем изделий из гипса соглашения об условиях поставок в Беларусь таких изделий, устанавливающего минимальные цены на них.

Кроме того, заявления согласовываются при условии, что внешнеторговым договором предусматривается поставка в Беларусь изделий из гипса по ценам не ниже минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок.

"Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении принятых мер, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении лицензирования импорта отдельных видов изделий из гипса на таможенной территории ЕАЭС", - говорится в сообщении правительства.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.