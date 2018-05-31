Число курильщиков в мире сокращается, но прогресс будет медленнее плана - ВОЗ

Количество курильщиков, особенно женщин, сокращается по всему миру, однако лишь одна из восьми стран сможет добиться существенного снижения потребления табака к 2025 году, сообщила Всемирная организация здравоохранения в четверг.

Во Всемирный день без табака, 31 мая, ВОЗ указала на то, что каждый год из-за употребления табака и вызванных им сердечно-сосудистых заболеваний преждевременно умирают три миллиона человек. В это число входят 890.000 смертей от воздействия окружающего табачного дыма.

В 2005 году Организация заключила соглашение о запрете на рекламу и спонсорство табачной индустрии. Договор ратифицирован в 180 странах, в том числе, в России.

“Мировое потребление табака снизилось с 27 процентов в 2000 году до 20 в 2016, так что можно говорить о прогрессе”, - сказал директор департамента ВОЗ по предотвращению неинфекционных заболеваний Даглас Бетчер в ходе брифинга.

Однако лишь странам западного полушария удастся снизить количество курильщиков на 30 процентов к 2025 году по сравнению с 2010, в соответствии с планом ВОЗ.

Лидерами по употреблению табака, в том числе бездымного, остаются Китай и Индия. В Китае курят 307 миллионов человек, в Индии - 106 миллионов, в Индонезии, занимающей третье место, - 74 миллиона. Всего в мире насчитывается порядка 1,1 миллиарда взрослых курильщиков.

На Индию приходится также 200 миллионов людей, употребляющих бездымный табак.