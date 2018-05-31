К 2030 году число электромобилей в мире достигнет 125 млн

К 2030 году, по базовому сценарию, число электромобилей в мире достигнет 125 млн единиц. Об этом говорится в опубликованном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в 2017 году количество электрокаров в мире достигло 3,1 млн единиц, что на 54% больше, чем в предыдущем году.

При этом, по оптимичному сценарию, если мир будет активнее бороться с изменениями климата и больше уделять внимания устойчивому развитию, их число к 2030 году может возрасти и до 220 млн машин, считает агентство.

На сегодня Китай является мировым лидером по количеству проданных электрокаров, говорится в прогнозе. Отмечается, что в 2017 году в Китае было продано около 580 тыс. электромобилей, что на 72% больше, чем в предыдущем году. На втором месте США - 280 тыс. против 160 тыс. в 2016 году.

В Европе лидером по доле рынка электромобилей является Норвегия - 39% от всех проданных в стране авто . Далее идет Исландия - 12% от общего объема продаж и Швеция – 6%. При этом Германия (так же как и Япония) в 2017 году нарастила продажи электрокаров более чем вдвое по сравнению с 2016 годом, отмечает МЭА.

Однако в ближайшие два десятилетия электродвигатели на автотранспорте не смогут полностью вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания, подчеркивает агентство. По оценкам МЭА, в промежутке между 2035 и 2040 годами мировой автопарк достигнет отметки в 2 млрд машин.