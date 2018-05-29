Курсы валют в банках Минска на 29 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,007 рубля, минимальный курс не изменился и составил 2,01 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,012 рубля и составила 2,333 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 2,341 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23(снизился на 0,01 рубля).