Курсы валют в банках Минска на 28 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 2,002 рубля, минимальный курс вырос на 0,01 рубля и составил 2,01 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,345 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,353 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24(снизился на 0,02 рубля).