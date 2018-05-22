Последнее обновление: 22.05.2018 13:09

Курсы валют в банках Минска на 22 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,992 рубля, минимальный курс снизился на 0,006 рубля и составил 1.994 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,34 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,35 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).

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