Последнее обновление: 21.05.2018 14:42

Курсы валют в банках Минска на 21 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,995 рубля, минимальный курс снизился на 0,01 рубля и составил 2 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,011 рубля и составила 2,345 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,354 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,20(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(снизился на 0,01 рубля).

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