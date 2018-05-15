Последнее обновление: 15.05.2018 11:46

Курсы валют в банках Минска на 15 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,998 рубля, минимальный курс снизился на 0,004 рубля и составил 2,003 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,388 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,393 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,25(не изменился).

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