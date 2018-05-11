Курсы валют в банках Минска на 11 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,013 рубля и составил 2,005 рубля, минимальный курс снизился на 0,014 рубля и составил 2,01 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,39 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,399 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24(вырос на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25(вырос на 0,03 рубля).