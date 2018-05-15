Иностранные инвесторы в I квартале вложили в экономику Беларуси $3,6 млрд

За январь-март 2018 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 3,6 млрд. долларов США инвестиций.

Как сообщает Национальный статистический комитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,4% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (22,5%), Кипра (10%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3 млрд. долларов США, или 84% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2018 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 1,5 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78,2% от всех направленных инвестиций), Украины (9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (5,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 94,2% всех направленных инвестиций за рубеж.