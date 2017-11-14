Последнее обновление: 14.11.2017 17:49

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в январе-сентябре $6,7 млрд

За январь-сентябрь 2017 года в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $6,7 млрд.

Как сообщает Национальный статистический комитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (40,6% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (26,6%), Кипра (7,1%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,5 млрд. долларов США, или 83% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2017 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 4 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (66,8% от всех направленных инвестиций), Украины (17,9%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.

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