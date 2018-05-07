Курсы валют в банках Минска на 7 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,015 рубля, минимальный курс снизился на 0,001 рубля и составил 2,02 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,018 рубля и составила 2,402 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,017 рубля и составила 2,416 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(вырос на 0,02 рубля).