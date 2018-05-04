Курсы валют в банках Минска на 4 мая 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,018 рубля, минимальный курс снизился на 0,004 рубля и составил 2,021 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,42 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,433 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,2(вырос на 0,02 рубля).