В погоне за лидерством США продолжают увеличивать нефтеотдачу

Добыча трудноизвлекаемой нефти в США выросла в 2017 году, составив 54 процента общего объема производства сырья в стране, в том числе за счет увеличения дебита новых скважин, пишет Управление энергетической информации (EIA).

По данным ведомства, с 2007 года начальный дебит скважин в целом вырос, невзирая на замедление буровой активности в 2015 и 2016 годах, ставшего следствием удешевления нефти.

Средний дебит новых скважин в 2017 году превысил соответствующий показатель скважин, пробуренных в предыдущие годы. Такая тенденция продолжается уже практические десять лет подряд, свидетельствуют данные EIA.

Увеличение начального дебита скважин стало возможным благодаря совершенствованию технологии бурения, в том числе использованию преимущественно метода гидравлического разрыва пласта и горизонтального бурения.

Фьючерсы на бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, в настоящий момент торгуются выше $68 за баррель, стимулируя активизацию бурения.

Как показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло за неделю к 27 апреля до 825 штук.

По прогнозу аналитиков Simmons & Co, число нефтегазовых буровых в США в среднем составит 1.015 штук в 2018 году и 1.130 в 2019 году.

Наиболее активно американские энергокомпании работают на крупнейшем сланцевом бассейне в США – Permian, где совокупные объемы производства, как и добыча с новых скважин, растут одиннадцатый год подряд.

За первые три месяца этого года добыча нефти в США выросла на четверть по сравнению с серединой 2016 года до 10,54 миллиона баррелей в сутки, показали расчеты EIA. Больше добывает только Россия.

В своем апрельском обзоре ведомство прогнозирует, что производство нефти в США достигнет 10,69 миллиона баррелей в сутки в 2018 году и 11,44 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.